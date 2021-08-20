شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين إلى مدار الأرض مجموعة ثانية من أقمار Tianhui-2 العلمية التجريبية، حيث أفادت بذلك مؤسسة العلم والتقنيات الفضائية الصينية، وأشارت المؤسسة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat إلى أن الأقمار الصناعية أطلقت الساعة 06.32 بالتوقيت المحلي (الساعة 01.32 يوم 19 أغسطس بتوقيت موسكو) من مطار "تاي جوانج" الفضائي في محافظة شانسي الصينية بواسطة صاروخ CZ-4B التابع لأسرة الصواريخ "تشان جان".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه حسب المؤسسة الفضائية الصينية فإن الصين ستطلق العام الجاري 40 صاروخا فضائيا وستحطم بذلك رقما قياسيا وطنيا. أما يوليو الماضي فقد شهد إطلاق 6 صواريخ فضائية.

هذا ووقعت الوكالات الفضائية الـ5 التابعة للصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل مؤخرا، بصفتها بلدانا أعضاء في منظمة "بريكس" الدولية، اتفاقية تبادل المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية والخاصة باستشعار الأرض عن بعد. وتعتبر تلك الاتفاقية، حسب الهند، بصفتها رئيسة حالية للمنظمة خطوة جديدة على طريق تعزيز التعاون في مجال الفضاء بين دول "بريكس".