شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل قريبا، وقال بيان صادر عن المؤسسة "كان من المفترض أن يخضع مدار المحطة الفضائية الدولية للتعديل يوم الخميس 19 أغسطس الجارى لكن العملية تأجلت حتى الـ21 من هذا الشهر بطلب من الجانب الأمريكي، التأجيل جاء بسبب عدم جهوزية القطاع الأمريكي في المحطة لعملية تغيير المدار".

وأضاف البيان "وفقا للخطط الموضوعة كان من المفترض أن تعمل محركات وحدة زفيزدا الروسية التابعة للمحطة يوم الخميس بتمام 7:04 بتوقيت موسكو ولمدة 46 ثانية، وفى هذه الحالة كان مدار المحطة سيرتفع بمقدار 1.2 كلم.. عملية تعديل المدار مطلوبة لتهيئة الظروف المناسبة لانفصال مركبة Soyuz MS-18 عن المحطة والتحام مركبة Soyuz MS-19 بها".

ويوجد على متن المحطة حاليا 7 رواد هم: رائدا "روس كوسموس" أوليج نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي وروبيرت كيمبرد وميجان مكارثر، وتوماس بيسكيه التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.

أما مركبة Soyuz MS-19 الروسية التى ستطلق إلى المحطة قريبا فستحمل معها رائد الفضاء الروسى أنطون شكابليروف، إضافة إلى الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو اللذين سيشاركان فى تصوير فيلم روائى طويل عن الفضاء.