لعبة مشوقة تصل هواتف سامسونغ وآيفون.. تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - كشفت مصادر تقنية أن لعبة جديدة من بوكيمون باسم Pokemon Unite ستصل لأصحاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من سامسونغ، اعتبارا من 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكر موقع ”سام موبيل“ التقني أن اللعبة الجديدة ستكون متاحة عبر منصات تشغيل Android و iOS بدءا من ذلك التاريخ.

وتعتبر Pokemon Unite لعبة جماعية من النوع الذي تتميز به ألعاب DotA و League of Legends – لذا فإن الشاشة الأكبر مناسبة بشكل أفضل للعب.

وبحسب الموقع، سيكون محبو ألعاب Pokemon، الذين يمتلكون جهاز غالاكسي من سامسونغ ووحدة تحكم Nintendo Switch من ننتيندو، قادرين على استخدام نفس الحساب في كلا الإصدارين من Pokemon Unite (الهاتف وسويتش) والاستمتاع باللعب عبر الأنظمة الأساسية في أجهزتهم.

وقال الموقع إن تجربة اللعب على هاتف بشاشة كبيرة مثل هاتف سامسونغ القابل للطي Galaxy Z Fold 3 الذي صدر حديثا سيكون لها طابع خاص وتجربة ممتعة.

من جهتها، نشرت الشركة عبر حساب اللعبة الجديدة على ”تويتر“ تغريدة أعلنت فيها عن الموعد المحدد لإطلاق الإصدار، قالت فيها: ”#PokemonUNITE قادم إلى الهاتف المحمول في 22 سبتمبر! سجل مسبقا للحصول على مكافآت خاصة“.

ونشر الحساب مقطعا مصورا يتضمن عرضا ترويجيا للعبة يظهر جانبا من مراحل اللعبة وتفاصيل مقتضبة عنها وعن شخصياتها، وذكرت في تغريدة سابقة أن التسجيل مفتوح حاليا على متجر App Store ومتجر Google Play.

يذكر أنه تم تطوير لعبة Pokemon Unite بواسطة Timi Studio التابع لشركة Tencent مطورة لعبة Call of Duty Mobile الشهيرة.

وتعتبر لعبة ”بوكيمون“ من ألعاب الواقع المعزز المشوقة التي أحدثت ضجة عالمية عند إصدارها نظرا لطبيعتها المتطورة والمختلفة التي أدخلت اللاعبين في تجربة فريدة من نوعها.

وتسمح اللعبة لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمونات، التي تظهر على شاشات الأجهزة وكأنها موجودة في العالم الواقعي.

وفي العام 2016، تمكن إصدار ”بوكيمون غو“ من اللعبة من تحطيم الرقم القياسي كأكثر التطبيقات تنزيلا من متجر ”أبل ستور“ خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، بحسب الشركة.

وتعتبر ألعاب الواقع المعزز التي تم إصدارها منذ بداية عهد ألعاب الفيديو قليلة للغاية، وتأتي لعبة ”بوكيمون غو“ تالية للعبتين سابقتين من نفس الفئة، هما لعبة BotFighters في 2003 ولعبة Ingress، التي تم إطلاقها في 2013 من نفس شركة صناعة الألعاب ”نيانتيك“ المطوّرة للعبة ”بوكيمون غو“.