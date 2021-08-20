شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل العودة الإلزامية إلى المكتب حتى يناير 2022 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت شركة Apple عودة الموظفين الإلزامية إلى المكاتب حتى يناير 2022 على الأقل، مشيرة إلى أن زيادة حالات COVID-19 ستمنح الشركة الموظفين إشعارا قبل شهر قبل أن يضطروا إلى العودة إلى العمل شخصيا.

وفى رسالة بريد إلكترونى داخلية تم إرسالها الأسبوع الجارى شجعت Deirdre O’Brien ، نائبة الرئيس الأول للأفراد والتجزئة الموظفين على التطعيم، وأشارت إلى أن متاجر Apple للبيع بالتجزئة لا تزال مفتوحة.

وقال التقرير المنشور على موقع the Verge التقنى غيرت الشركة التي كانت لا تشجع في السابق العمل من المنزل بالنسبة لمعظم الموظفين موقفها فى يونيو عندما قال تيم كوك إنه سيختبر نموذج عمل هجين يتطلب من الموظفين العودة إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدءا من أوائل سبتمبر، وتم نقل هذا التاريخ بعد ذلك إلى أكتوبر على الأقل - والآن رأس السنة الجديدة. وعارض بعض الموظفين بشدة هذا النموذج، قائلين إنهم يريدون سياسة أكثر مرونة حيث يستطيع أى شخص يريد العمل من المنزل ذلك.