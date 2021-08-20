شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تفرض آبل رقابة على بعض الكلمات والعبارات فى الصين وتايوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرض شركة آبل رقابة على الكلمات والعبارات التي يمكن للعملاء نقشها على المنتجات في الصين وهونج كونج وتايوان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن CitizenLab ومقره بروكسل.

ولطالما قال صانع iPhone إنه يقوم بتصفية طلبات النقش لتجنب اللغة العنصرية أو الابتذال أو انتهاكات الملكية الفكرية، لكن CitizenLab تقول إن قيود الشركة على المراجع السياسية في هونج كونج وتايوان بشكل خاص تتجاوز المتطلبات القانونية حسبما نقل موقع The verege.

قال التقرير: "وجدنا أن جزءًا من الرقابة السياسية التي تفرضها شركة آبل في الصين تتسرب إلى هونج كونج وتايوان"، "الكثير من هذه الرقابة يتجاوز الالتزامات القانونية لشركة Apple في هونج كونج، ونحن على علم بعدم وجود مبرر قانوني للرقابة السياسية على المحتوى في تايوان."

ولا تقدم Apple قائمة كاملة بالعبارات المحظورة حسب المنطقة، لكن تحليل CitizenLab وجد أن الشركة تقوم بتصفية 1045 كلمة رئيسية في الصين، مقارنة بـ 542 في هونج كونج، و397 في تايوان، و206 في كندا، و192 في اليابان، و170 في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من عدم تصفية عبارات سياسية في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان، فإن ما يقرب من نصف جميع الكلمات الرئيسية المحظورة في الصين وهونج كونج كانت ذات طبيعة سياسية، نظر تحليل CitizenLab على وجه التحديد في طلبات النقش الخاصة بـ AirTags وiPads ، ولكن الاختلافات الوحيدة التي لاحظها في القيود بين المنتجات كانت مرتبطة بطول الكلمة الرئيسية والكلمات الصغيرة.

وتشمل الكلمات الرئيسية التي تمت تصفيتها في الصين (السياسة) و(مقاومة) و (موجة الديمقراطية) و(حقوق الإنسان)، بالنسبة إلى نقوش AirTag ، التي تقتصر على أربعة أحرف، لا يُسمح للعملاء الصينيين باستخدام الأرقام الأربعة 8964 - التي تشير إلى احتجاجات ميدان تيانانمين، التي جرت في 4 يونيو 1989.

في هونج كونج تشمل العبارات المحظورة (الاقتراع العام المزدوج)، (ثورة المظلة)، و(حرية الصحافة)، في تايوان، لا يُسمح لعملاء Apple بالإشارة إلى أعضاء رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الصيني أو الحركة الدينية المحظورة (Falun Gong).