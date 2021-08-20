إجراءات جديدة من “فيسبوك” لحماية المستخدمين في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اتخذت شركة فيسبوك إجراءات جديدة لحماية مستخدميها للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وأعلنت شركة “فيسبوك” عن اتخاذها بعض الإجراءات لحماية مستخدمي موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وقامت الشركة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم “الأصدقاء” للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد “فيسبوك” أنهم في أفغانستان.

وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ”ضغطة زر”، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، وفق ما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ”فيسبوك” ناثانييل غليخر.

وقررت “فيسبوك” اتخاذ تلك الإجراءات بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان عقب سيطرة حركة “طالبان” على البلاد.