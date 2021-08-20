علوم وتكنولوجيا

إجراءات جديدة من “فيسبوك” لحماية المستخدمين في أفغانستان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

فيسبوك

اتخذت شركة فيسبوك إجراءات جديدة لحماية مستخدميها للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وأعلنت شركة “فيسبوك” عن اتخاذها بعض الإجراءات لحماية مستخدمي موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وقامت الشركة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم “الأصدقاء” للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد “فيسبوك” أنهم في أفغانستان.

وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ”ضغطة زر”، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، وفق ما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ”فيسبوك” ناثانييل غليخر.

وقررت “فيسبوك” اتخاذ تلك الإجراءات بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان عقب سيطرة حركة “طالبان” على البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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