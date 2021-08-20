شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تغيير إعدادات التصفح الآمن على كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل حماية تصفح آمنة في متصفحاتها لفترة من الوقت، ما يعنى بشكل أساسي أنك محمي من عناوين URL الضارة أو الأحداث الخطيرة التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات حسبما نقل موقع TheNextWeb.

هناك مستويات متعددة من الأمان توفرها Google ضمن ميزة الحماية هذه. إليك كيف يمكنك التحقق من حسابك:

افتح Google Chrome على سطح المكتب.

توجه إلى الإعدادات ثم الأمان.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم التصفح الآمن.

يمكنك اختيار الخيار "مُحسَّن" أو "قياسي" أو "بدون حماية"، ومع ذلك لا يوصى عادة بأي حماية.

وبشكل افتراضي يعمل Chrome على المستوى القياسي لحماية التصفح الآمن.

ومع ذلك فإن المستوى المحسّن من الحماية يوفر أمانًا أفضل لتطبيقات جوجل الأخرى التي تستخدمها، وحماية محسّنة من عناوين URL الضارة، وتنبيهات عند العثور على كلمة مرورك المخزنة في عملية اختراق للبيانات.

تتيح لك إعدادات الأمان أيضًا تعيين DNS الخاص بك وإدارة مفاتيح الأمان الخاصة بك.