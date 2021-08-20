شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير كلمة مرور Gmail الخاصة بك على أى هاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو تغيير كلمة مرور Gmail أمرًا صعبًا، ولكنه طريقة جيدة لحماية نفسك من الاختراقات المحتملة، كما أنه ببعض الخطوات البسيطة يمكن القيام بذلك، وإليك كيفية تغيير كلمة مرور Gmail على جهاز أيفون وأندرويد وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تغيير كلمة مرور Gmail الخاصة بك على أيفون

1. افتح تطبيق Gmail أو قم بتنزيله من متجر تطبيقات أبل، إذا لم يكن لديك بالفعل.

2. في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، اضغط فوق صورة ملف التعريف الخاص بك أو الحرف الأول.

3. اضغط على "حساب Google" ، والذي قد يظهر أيضًا على أنه "إدارة حساب Google" ، بناءً على إصدار التطبيق الذي تستخدمه.

4. اضغط فوق المعلومات الشخصية الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

5. في قسم المعلومات الأساسية، اضغط على كلمة المرور، قد يُطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة مرورك الحالية.

6. أدخل كلمة المرور الجديدة مرتين، حسب التوجيهات، ثم حدد تغيير كلمة المرور.



كيفية تغيير كلمة مرور Gmail الخاصة بك على أندرويد كيفية تغيير كلمة مرور Gmail الخاصة بك على أندرويد 1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازك.

2. اضغط على Google للذهاب إلى حسابك.

3. اضغط على إدارة حساب Google الخاص بك في الأعلى.

4. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد الأمان.

5. ضمن تسجيل الدخول إلى Google، اضغط فوق كلمة المرور، قد تضطر إلى تسجيل الدخول إلى حسابك للانتقال إلى الخطوة التالية.

6. أدخل كلمة المرور الجديدة التي تريدها، كما هو مطلوب.

7. حدد تغيير كلمة المرور.



ماذا يحدث بعد تغيير كلمة مرور Gmail؟ ماذا يحدث بعد تغيير كلمة مرور Gmail؟ عند تغيير كلمة المرور الخاصة بك، يجب أن تعلم أنه سيتم تسجيل خروجك من هذا الحساب في معظم الأماكن، ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور المحدثة.

ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لسياسة تسجيل الخروج، لن يتم تسجيل خروجك في الأماكن التالية:

• الأجهزة التي تستخدمها للتحقق من هويتك عند تسجيل الدخول.

• أجهزة معينة مزودة بتطبيقات تابعة لجهات خارجية منحتها حق الوصول إلى الحساب.

• الأجهزة المنزلية التي منحتها الوصول إلى الحساب مسبقًا.