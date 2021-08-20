شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية ناسا تجتاز أخطر رحلة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت مروحية Ingenuity التابعة لناسا بنجاح رحلتها الثانية عشرة على سطح المريخ في واحدة من أصعب رحلاتها حتى الآن، حيث تمت الرحلة في وقت سابق من هذا الأسبوع داخل منطقة جنوب سيتاه في جيزيرو كريتر، وهو موقع يعتقد العلماء أنه قد يحتوي على أدلة على وجود حياة قديمة على الكوكب الأحمر حسبما نقل موقع Digitartlends.

وبدأت المروحية التي يبلغ ارتفاعها 4 أرطال ويبلغ ارتفاعها 19 بوصة بتسلق 32.8 قدمًا (10 أمتار) في الهواء قبل أن تطير لمسافة حوالي 1476 قدمًا (450 مترًا) في رحلة استغرقت 169 ثانية - وهي أطول رحلة لها حتى الآن.

خلال فترة وجودها في الجو، أجرت أول طائرة هليكوبتر تابعة لناسا على الإطلاق مجموعة من المناورات - بما في ذلك التحليق والخطوات الجانبية - لالتقاط صورتين لموقع مثير للاهتمام من مسافة 5 أمتار، سيسمح هذا للفريق في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، والذي يشرف على مهمة المريخ الحالية، بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لمساعدة فريق المثابرة الجوالة على تحديد ما إذا كان الموقع يستحق الفحص الدقيق.

وتم اعتبار الرحلة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص لأنها كانت المرة الأولى التي يطير فيها Ingenuity فوق أرض غير مستوية، والتي كان فريق JPL يخشى أن يكون قد أربك مستشعرات الملاحة في المروحية.

قال الفريق قبل الرحلة: "يعمل نظام الملاحة التابع لشركة Ingenuity - والذي كان يهدف في الأصل إلى دعم عرض تقني قصير - على افتراض أنه يطير عبر تضاريس مستوية (أو شبه مسطحة)"، "يمكن أن تؤدي الانحرافات عن هذا الافتراض إلى حدوث أخطاء يمكن أن تؤدي إلى رحلات مؤقتة في التدحرج والميل (إمالة ذهابًا وإيابًا في نمط متذبذب)، بالإضافة إلى أخطاء طويلة المدى في معرفة المروحية بموقعها"، في هذه الحالة، كانت مخاوف الفريق لا أساس لها ولذا يمكنه الآن البدء في التخطيط للرحلة التالية للمروحية.

وأصبحت الإبداع أول طائرة تحقق طيرانًا محكومًا ومحركًا على كوكب آخر عندما حلقت على ارتفاع بضعة أمتار فوق سطح المريخ في أبريل 2021، منذ ذلك الحين، كانت المروحية تقوم برحلات معقدة بشكل متزايد حيث يدفع الفريق الطائرة إلى أقصى حد.