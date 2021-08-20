شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يهاجم "تويتر": تسمحون للإرهابيين بالتغريد وأنا محظور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقع "تويتر" لسماحه لحركة "طالبان" بنشر رسائل وتغريدات عبر الموقع، بينما ظل هو محظورا على وسيلة التواصل الاجتماعى هذه، وفقا لتقرير موقع روسيا اليوم.

وقال ترامب فى مقابلة مع "نيوزماكس": "إنه لأمر مخز عندما يكون لديك قتلة وسارقون وديكتاتوريون على وسائل التواصل، بينما رئيس الولايات المتحدة، الذى كان لديه مئات الملايين من المتابعين، تم حظره".

وقال متحدث باسم "تويتر": "الوضع في أفغانستان يتطور بسرعة، وهناك أفراد في البلاد يستخدمون منصتنا لطلب المساعدة"، مشددا على أن الأولوية القصوى لتويتر هي الحفاظ على سلامة الناس، ونحن لا نزال يقظين وسنواصل تطبيق قواعدنا بشكل استباقى ومراجعة المحتوى الذى قد ينتهك قوانينا، وتحديدا السياسات ضد تمجيد العنف والتلاعب بالمنصة والبريد العشوائى".

يذكر أن حساب المتحدث باسم "طالبان"، ينشر عبر "تويتر" تغريدات عن تقدم الحركة فى أفغانستان، ولديه أكثر من 332 ألف متابع".

وأعلن موقع "تويتر" أنه حظر تغريدات ترامب فى 8 يناير الماضى، وأوقف حسابه الذى كان يضم أكثر من 80 مليون متابع بشكل دائم.