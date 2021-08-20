شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق صورة بانورامية للمريخ للاحتفال بالذكرى التاسعة لمركبة كيوريوسيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وكالة ناسا بالذكرى التاسعة لمركبة كيوريوسيتي على سطح المريخ من خلال الكشف عن صورة بانورامية جديدة لمشهد فى المريخ، وهو مكان قد يفسر سبب جفاف الكوكب الأحمر، وتُظهر الصورة البانورامية، التي تم تجميعها معًا في 3 يوليو من خلال دمج 129 صورة فردية معًا، موقع مركبة كيوريوسيتى Curiosity الحالي "Mount Sharp"، وهو جبل يبلغ ارتفاعه 5 أميال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم إنشاء الصورة بواسطة الكاميرا الرئيسية للمركبة الجوالة أو Mastcam، وعند وصول المركبة إلى Mount Sharp في عام 2014، استمرت في حركتها فوق التكوين الصخري على مدار السنوات العديدة الماضية.



صورة مركبة المريخ الجديدة

تظهر المركبة الفضائية أنها تقع في مكان ما بين منطقة مليئة بالمعادن الطينية وأخرى بها كبريتات.

تعتقد ناسا أن هذه المنطقة من القمة، المعروفة رسميًا باسم Aeolis Mons، قد تقدم إجابات عن سبب جفاف فوهة جيل، التي كانت على الأرجح موطنًا للمياه.

كما قالت أبيجيل فريمان، نائبة عالم مشروع كيوريوسيتي في بيان: "ستبدأ الصخور هنا في إخبارنا كيف تغير هذا الكوكب الذي كان مبللاً في يوم من الأيام إلى المريخ الجاف اليوم، ومدة استمرار البيئات الصالحة للسكن حتى بعد حدوث ذلك".