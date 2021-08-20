شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من استخدام طالبان لأنظمة القياسات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما اجتاحت طالبان أفغانستان ، استولوا على كنز من الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة لقوات الأمن المنهارة.

وشوهدت الجماعة المسلحة ومعها مجموعة من الأسلحة النارية والمركبات المسروقة كذلك تتزايد المخاوف بشأن أنظمة القياسات الحيوية التي تم الاستيلاء عليها، وفقا لما نقله موقع TheNextWeb

وقالت منظمة هيومن رايتس فيرست الأمريكية غير الحكومية فى وقت سابق "نحن نتفهم أنه من المرجح الآن أن تتمكن طالبان من الوصول إلى قواعد بيانات ومعدات بيومترية مختلفة في أفغانستان، بما في ذلك بعض القواعد التي خلفتها قوات التحالف العسكرية".

"من المحتمل أن تتضمن هذه التقنية الوصول إلى قاعدة بيانات مع بصمات الأصابع ومسح قزحية العين، وتشمل تقنية التعرف على الوجه."

أدت قصة نُشرت في The Intercept في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى تصعيد المخاوف.

وقال مسئولون عسكريون لصحيفة The Intercept إن طالبان صادرت الأسبوع الماضي أجهزة بيومترية تعرف باسم HIDE (معدات الكشف عن الهوية بين الوكالات المحمولة باليد).

وتحتوي هذه الأجهزة على بيانات بما في ذلك مسح قزحية العين وبصمات الأصابع ومعلومات السيرة الذاتية. يتم استخدامها أيضًا للوصول إلى قواعد البيانات المركزية.

وبحسب ما ورد تم جمع البيانات البيومترية الخاصة بالمواطنين الأفغان واستخدامها على نطاق واسع في بطاقات الهوية، يخشى النشطاء من استخدام المعلومات لتحديد المتعاونين الأمريكيين ومهاجمة الفئات الضعيفة.

ففي عام 2016 استخدم المتمردون المسؤولون عن عملية خطف جماعي في مدينة قندز الأفغانية نظامًا بيولوجيًا حكوميًا للتحقق مما إذا كان ركاب الحافلات من أفراد قوات الأمن، وأفاد موقع TOLOnews الإخباري في ذلك الوقت أن طالبان قتلت بعد ذلك 12 من الركاب.

أصدرت منظمة Human Rights First أدلة باللغات الإنجليزية والباشتو والدير حول كيفية تجنب التعرف على الهوية بناءً على البيانات البيومترية، لكن المنظمة غير الحكومية تحذر من أن خداع التكنولوجيا أمر صعب ومحفوف بالمخاطر.