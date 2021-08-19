شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر خيار جديد للإبلاغ عن التغريدات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع تويتر، إنه يقدم خيار الإبلاغ عن التغريدات المضللة لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهذه أحدث محاولة للمنصة الاجتماعية لمكافحة المعلومات المضللة، حيث اختار تويتر مجموعة اختبار من المستخدمين في البلدان المذكورة، والذين يمكنهم بالفعل استخدام الميزة الجديدة، قبل إتاحتها لما يقرب من 200 مليون مستخدم حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، غردت الشركة التي يرأسها جاك دورسي وكشفت عن الاختبار: "نحن نختبر ميزة لك للإبلاغ عن التغريدات التي تبدو مضللة كما تراها''، مضيفة "بدءًا من اليوم، سيجد بعض الأشخاص في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا خيار وضع علامة على تغريدة على أنها مضللة بعد الضغط على الإبلاغ عن تغريدة ".

وأوضحت الشركة، "قد لا نتخذ إجراءً بشأن كل تقرير في التجربة ولا يمكننا الرد عليه، ولكن مساهمتك ستساعدنا في تحديد الاتجاهات حتى نتمكن من تحسين سرعة وحجم عمل المعلومات المضللة الأوسع نطاقًا."

لم يكشف تويتر عن عدد الأشخاص الموجودين في مجموعة الاختبار، وللإبلاغ عن تغريدة مضللة، يمكن لمن تم اختيارهم الضغط على النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من التغريدة، حيث سيظهر خيار "إنها مضللة".

وكان أطلق موقع تويتر من قبل ميزة Birdwatch، وهي طريقة أخرى لمكافحة المعلومات المضللة، ومن خلال Birdwatch، يمكن للمستخدمين الإدلاء بتعليقات على التغريدات التي يعتبرونها مضللة، لكن التعليقات لا تظهر مباشرة في التغريدة.

وقال الرئيس التنفيذي جاك دورسي في مكالمة أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2020، التي عقدت في فبراير: "أعتقد أنه بمرور الوقت، ستكون المعلومات المضللة هي مشكلة يمكن حلها على أفضل وجه من قبل الأشخاص الذين يستخدمون تويتر نفسه".