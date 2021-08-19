علماء يطورون دماغ بدائي أنتج أعينا بشرية متماثلة في المختبر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

استطاع علماء تطوير أدمغة بدائية في المختبر أنتجت في النهاية أعينا بدائية، عن طريق الخلايا الجذعية، في حدث علمي قد يقدم كنزا للبشرية.

أفاد علماء وباحثون في ورقة بحثية جديدة رائعة أن “الأدمغة” الصغيرة التي تم تنميتها في المختبر عن طريق الخلايا الجذعية طورت تلقائيا هياكل بدائية للعين، في حدث هو الأول من نوعه.

وبحسب مجلة “sciencealert” العلمية التي سلطت الضوء على هذا الإنجاز العلمي الكبير، فقد استطاع العلماء زراعة عضيات من الدماغ أخذت من الإنسان في أطباق المختبر وأنتجت في النهاية عينان بصريتان متناظرتان.

وبحسب المجلة، تشبه العين البدائية التي ظهرت العين البشرية المتواجدة في الأجنة البشرية خلال مراحل الحمل، حيث تساعد هذه النتيجة المذهلة على فهم عملية تمايز العين وتطورها بشكل أفضل وأعمق، بالإضافة إيجاد الكثير من الحلول لأمراض العين الشائعة.

وقال عالم الأعصاب، جاي جوبالاكريشنان، من مستشفى “Düsseldorf” الجامعي في ألمانيا: عن هذا العمل “يسلط الضوء على القدرة الرائعة لعضويات الدماغ على توليد بنى حسية بدائية حساسة للضوء تأوي أنواعا من الخلايا مشابهة لتلك الموجودة في الجسم”.

وبحسب العالم: “تساعد هذه العضيات في دراسة تفاعلات الدماغ والعين أثناء نمو الجنين، ونمذجة اضطرابات الشبكية الخلقية، وتوليد أنواع خلايا شبكية خاصة بالمريض لاختبار العقاقير الشخصية وعلاجات الزرع”.