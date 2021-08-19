تكنولوجيا: رصد Moto Tab G20 في منصة جوجل بلاي بقدرة بطارية 5100 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن جهاز موتورولا اللوحي المرتقب Moto Tab G20 الذي يأتي بقدرة بطارية 5100 mAh.

رصد جهاز Moto Tab G20 اللوحي في منصة جوجل بلاي، حيث تشير التسريبات إلى أن الجهاز هو إصدار لينوفو السابق Tab M8 والذي ينطلق قريباً بعلامة موتورولا التجارية قريباً.

أيضاً تؤكد قوائم جوجل بلاي أن جهاز Moto Tab G20 بشاشة بدقة 800 في 1280 بيكسل، والتي تتميز بحجم 8 إنش، كما يأتي الجهاز برقاقة معالج MediaTek MT8768A أو رقاقة Helio P22T.

كما يأتي الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 5100 mAh، ويضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرة 2 ميجا بيكسل.

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