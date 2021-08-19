علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن سماعة Xbox Stereo بسعر 60 دولار

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن سماعة Xbox Stereo التي تتميز بكابل 3.5مم، وتنطلق بسعر 60 دولار.

يأتي الإصدار الجديد من سماعات مايكروسوفت بتصميم يحاكي الإصدار اللاسلكي التي صممت بالتعاون بين مايكرسوفت وRazer و Bang & Olufsen والتي صممت لدعم أجهزة Xbox.

وتأتي سماعة Xbox Stereo منخفضة التكلفة بقرص يدعم التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من وسائد الأذن، مع زر لكتم الصوتيات.

كما تؤكد مايكروسوفت على أنها تتميز بتصميم عالي الجودة في وسائد الأذن، مع آداء أعلى كفاءة في الصوتيات مع مستوى واضح للصوتيات.

أيضاً يدعم طوق الرأس التعديل وفقاً للحجم المفضل للمستخدم، كما تؤكد عملاق البرمجيات على أن السماعة تدعم مستوى صوتيات متوسط ومرتفع بأفضل آداء، مع bass قوي.

وتدعم السماعة أيضاً تقنيات الصوت المكاني Windows Sonic، وDolby Atmos، وDTS Headphone:X، ويمكن أن تدعم الإتصال بذراع تحكم Xbox عبر كابل 3.5مم، وتتوفر السماعة للطلب المسبق اليوم، وتنطلق للبيع في 21 من سبتمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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