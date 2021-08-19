تكنولوجيا: Feiyu تكشف النقاب عن كاميرة Pocket 2S المنافسة لكاميرة DJI Pocket

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق كاميرة Pocket 2S الجديدة من Feiyu لمنافسة كاميرة DJI Pocket، حيث تتميز بمستشعر Sony IMX 317 وتأتي بسعر 399 دولار.

تتميز كاميرة Pocket 2S بمستشعر IMX 317 من سوني، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل إلى 3 ساعات مستمرة.

ويتميز مقبض الكاميرة بتصميم مربع، كما تدعم عرض بكامل الشاشة على الهاتف، وتأتي بمنفذ Micro HDMI لدعم إتصال الكاميرة بشاشة خارجية أو أجهزة التلفاز.

أيضاً تدعم الكاميرة الشحن ونقل البيانات عن طريق منفذ USB C، ومقبس ثلاثي 1/4مدمج، كما تدعم الكاميرة التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD UHS-1 حتى سعة 512 جيجا بايت.

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