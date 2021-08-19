شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وايمو تبنى مركزا لشاحناتها الذاتية القيادة فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة وايمو Waymo عن خطط لبناء مركز للشاحنات الذاتية القيادة عبر موقع بمساحة تسع أفدنة بالقرب من دالاس فورت وورث بولاية تكساس.

وقالت الشركة المملوكة لشركة ألفابت أيضا وفقا لموقع روسيا اليوم، إنها دخلت فى شراكة مع شركة تأجير الشاحنات Ryder لإدارة الأسطول حيث تتطلع إلى تنمية جزء التسليم والخدمات اللوجستية من أعمالها.

ويكون المركز فى جنوب دالاس هو مركز العمليات الأساسى للشركة فى الولاية لأسطولها من الشاحنات الذاتية القيادة، ويتم بناء المركز لاستيعاب مئات الشاحنات والموظفين مع اقتراب الشركة من إطلاق عملية نقل شحن واسعة النطاق باستخدام مركباتها الذاتية القيادة بالكامل. وذلك بالرغم من أن الشركة لم تحدد بعد متى يكون ذلك بالضبط.

وتختبر الشركة حاليًا الجيل الخامس من Driver، وهو المصطلح المستخدم لوصف مجموعة من العتاد وأجهزة الاستشعار وبرامج الذكاء الاصطناعي، عبر أسطولها من شاحنات الفئة 8.

وتعمل الشركة أيضًا مع JB Hunt Transport Services لنقل البضائع على طول العديد من الطرق السريعة في ولاية تكساس.

وتواصل وايمو عملها مع شركة دايملر، الشركة الأم لشركة مرسيدس، على نظام ذاتى القيادة بالكامل من المستوى 4 للشاحنات.

وايمو تبني مركزا لشاحناتها الذاتية القيادة فى تكساس

في حين أن الكثير من تركيز الجمهور كان على شاحنات المينى فان الذاتية القيادة من وايمو التى تعمل فى ولاية أريزونا كجزء من خدمة نقل محدودة، فقد تم إيلاء اهتمام أقل لخطط الشركة المعلنة لإطلاق أعمال نقل البضائع التجارية.

وتمتلك الشركة أسطولًا من شاحنات Peterbilt التى تم تحديثها بأجهزة استشعار وبرامج القيادة الذاتية، وتقوم حاليا باختبارها في أريزونا وكاليفورنيا وتكساس.

وتعمل الشاحنات بشكل مستقل أثناء الاختبارات والتسليم التجارى، ولكن تضم ​​موظفين اثنين من وايمو، وسائق مرخص تجاريًا، ومهندس برمجيات، يجلسون فى الكابينة ويراقبون القيادة.

ويشمل ذلك صيانة الأسطول وعمليات التفتيش والمساعدة على الطريق، وذلك بالرغم من أن الشركتين تريان فرصا للخدمات المستقبلية.

ولدى وايمو صفقات مماثلة لأسطول سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بها فى أريزونا وكاليفورنيا مع Avis و AutoNation.

بالإضافة إلى ذلك تعمل وايمو على الشاحنات الذاتية القيادة منذ عام 2017، وتخطط لإطلاق خدمة نقل وتسليم شحن واسعة النطاق تسمى Waymo Via.