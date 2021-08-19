شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "فيسبوك" تحذف 20 مليون معلومة مضللة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "فيسبوك" أنها حذفت 20 مليون منشور على شبكتها للتواصل الاجتماعي وتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، تنتهك القواعد الخاصة بالتضليل حول جائحة كورونا منذ اندلاعها، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، قولها "إنها أضافت معلومات إلى أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكوفيد-19 على "فيسبوك"، صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تم الكشف عن البيانات التي تغطي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى شهر يونيو، في إطار تقرير "فيسبوك" الفصلي لتطبيق المعايير المجتمعية.

وتسعى شركة "فيسبوك" إلى التعامل مع الانتقادات التي تعرضت لها نظرا إلى استخدام منصاتها لنشر الخوف بشأن اللقاحات ومعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

وطبقت الشركة سياسات جديدة ضد التضليل بشأن كوفيد-19 من بينها حظر المخالفين الذين يكررون نشر معلومات كاذبة وتوجيه المستخدمين إلى مركز رئيس للمعلومات الخاصة بالفيروس.