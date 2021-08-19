شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه New Shepard؟.. اعرف تفاصيل رحلته بـ11 حمولة فضائية لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Blue Origin لإرسال صاروخها شبه المداري New Shepard إلى حافة الفضاء وعلى متنه 11 حمولة لوكالة ناسا، على الرغم من مقاضاة الشركة لوكالة الفضاء الأمريكية مؤخرا، وستكون المهمة غير مأهولة، على عكس الرحلة الأخيرة التي شهدت توجه جيف بيزوس، مؤسس Blue Origin، إلى حافة الفضاء مع شقيقه مارك ورائدة الطيران والي فونك والشاب أوليفر دايمن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فمن المقرر أن ينطلق من موقع الإطلاق في ويست تكساس في الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش (09:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأربعاء 25 أغسطس وستبث الحدث شركة الفضاء على الهواء مباشرة.

وجاءت صفقة إطلاق الحمولة مع ناسا تزامنا مع إطلاق Blue Origin أحدث دعوى قضائية ضد ناسا بسبب عدم منحها عقد هبوط القمر، حيث فازت شركة SpaceX بالمشروع الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار لوضع المرأة الأولى والرجل التالي على سطح القمر، لكن شركة Blue Origin قدمت شكوى تم رفضها واختارت الآن اتخاذ إجراء قانوني في محاولة لجعل ناسا تمنح العقد لكلا الشركتين.

وستكون رحلة New Shepard، المعروفة باسم NS-17، هي الرحلة رقم 17 بشكل عام لشركة Blue Origin وستضم إجمالي 18 حمولة وآلاف البطاقات البريدية على متنها.

وتم إرسال البطاقات البريدية من جانب الأطفال إلى "نادي المستقبل" غير الربحي لـ Blue Origin والذي تم إطلاقه في عام 2019 لإلهام الجيل القادم للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وستشمل الرحلة شبه المدارية أيضًا تجربة ناسا الخاصة بالاستشعار Deorbit وDescent وLanding Sensor المربوطة بالجزء الخارجي من الكبسولة.

هذه مجموعة من التقنيات التي تم تصميمها لمساعدة المركبات الفضائية على الهبوط بدقة أكبر على القمر والأجسام الكوكبية الأخرى مثل المريخ.