تكنولوجيا: تسريبات مصورة لساعة Fossil Gen 6 الذكية بسعر يبدأ من 300 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لساعات Fossil Gen 6 الذكية اليوم، والتي تكشف عن التصميم المميز لهذه الإصدارات مع مواصفات وسعر الساعات الذكية.

تستعد Fossil للإعلان الرسمي عن جيل جديد من الساعات الذكية، والذي يأتي بمعالج Snapdragon Wear 4100 Plus، وسعر يبدأ من 300 يورو.

وترتكز رقاقة Snapdragon Wear 4100 Plus الجديدة على دقة تصنيع 12 نانومتر، وسرعة أعلى بنسبة 85% مقارنة بالإصدار السابق.

من جانب أخر تدعم الساعة الذكية الإتصال بشبكات 4G LTE (Cat. 4)، مع نظام GPS، ومعالج مساعد AON، أيضاً تأتي الشاشة بميزة Always On.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ساعات Fossil Gen 6 بحجم 42 و44مم، كما تأتي كافة النماذج بشاشة OLED بحجم 1.28 إنش، ودقة عرض 416 في 416 بيكسل.

كما تدعم الساعات مقاومة الماء عند عمق 50 متر، وتتوفر بسوارات معصم من الجلد، أو التصميم المعدني، وتستمر الساعات بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة، وتدعم الشحن السريع حتى نسبة 80% خلال 30 دقيقة.

وتأتي Fossil Gen 6 بمستشعرات لرصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتنطلق رسمياً في 27 من سبتمبر بسعر 300 يورو.

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