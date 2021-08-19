شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تى موبايل" تعلن تعرضها لاختراق كشف بيانات 40 مليون هاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تى موبايل" لخدمات الاتصالات فى الولايات المتحدة، أنها تعرضت لاختراق إلكترونى أدى إلى كشف معلومات 40 مليون مستخدم فى البلاد.

وقالت الشركة إن من بين المعلومات المسربة أرقام الضمان الاجتماعى المعروف بى "أس أس أن"، التى تستخدم فى رفع التقارير إلى الحكومة عن دخل الفرد، وتحدد مدى أحقيته فى الحصول على فوائد الضمان الاجتماعى.

وذكرت الشركة أن بيانات نحو 7.8 مليون مستخدم من زبائن الشركة معرضة للخطر.

وقالت خلال التقرير المنشور على موقع سكاى نيوز عربية أنه فى محاولة لطمأنة المستخدمين، قالت إن بيانات 50 مليون مستخدم آخر غير معرضة للخطر، بما فى ذلك أرقام الهواتف والحسابات وكلمات المرور والبيانات المالية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المعلومات المسربة فى بعض الحالات تشمل الاسم الأول والأخير للمستخدمين وتاريخ ميلادهم ومعلومات رخصة القيادة لمشتركين حاليا وسابقين مع الشركة.

وشاركت الشركة، التى تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون فى نوفمبر نتائج التحقيق الداخلى بعيد شكاوى من مستخدمين بأن البعض وصل إلى بياناتهم بصورة غير مشروعة.

وقالت الشركة إنها واثقة من أنها قادرة على سد "الثغرة" التى استغلها قراصنة الإنترنت.