شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Netflix تضيف دعما للصوت المكانى على أجهزة iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Netflix عملية دعم الصوت المكانى على تطبيق iOS الخاص بها ، وفقًا لـ 9to5Mac. بعد تقارير Reddit ، وأخبر متحدث باسم الشركة المنفذ أنها بدأت مؤخرًا فى طرح بطىء لهذه الميزة لمستخدمى iOS. للاستفادة من هذه الميزة ، وستحتاج إلى زوج من AirPods Pro أو AirPods Max ، بالإضافة إلى جهاز iPhone أو iPad مثبت عليه نظام iOS 14 على الجهاز، ويوجد زر التبديل لتمكين الميزة فى مركز التحكم نظرا لأن هذه عملية طرح بطيئة، فقد لا ترى زر التبديل حتى إذا كان لديك أحدث إصدار من Netflix مثبتًا على جهاز iPhone أو iPad

وقال تقرير موقع " engadgeg" التقنى أن الصوت المكانى يستخدم تتبع الرأس لتوسيع المسرح الصوتى لفيلم أو برنامج تلفزيونى وجعله يبدو وكأن الغرفة بأكملها مليئة بالصوت، والنتيجة هى تجربة غامرة أكثر وتأخر Netflix قليلاً فى دعم الصوت المكانى فى بعض التطبيقات الأكثر شيوعا حيث يمكنك استخدام الميزة قبل اليوم تشمل Disney + و HBO Max و Peacock، ومع ذلك هناك العديد من الأنظمة الأساسية التى لا تتوفر فيها، وتشمل الأمثلة الأكثر بروزًا YouTube و Amazon Prime Video ، مما يجعل هذا معلمًا مهمًا لهذه الميزة.