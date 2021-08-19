شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter يسهل على التطبيقات الأخرى الإشارة إلى Spaces والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تويتر عن تحديث واجهة برمجة التطبيقات v2 الخاصة بها حتى يتمكن المطورون من البحث عن غرف الصوت الاجتماعى فى Spaces، مما قد يسمح لهم بمشاركة المعلومات حول Spaces بسهولة أكبر خارج تطبيق Twitter.

ويعمل Twitter على تحسين Spaces بسرعة، ولكن قبل الآن لم يكن بإمكانك رؤيتها إلا على تطبيقات Twitter الخاصة، ولكن اعتبارا من الأسبوع الجارى سيتمكن جميع المطورين الذين يستخدمون Twitter API v2 الجديد من البحث عن المساحات الحية أو المجدولة باستخدام معايير مثل معرف المساحات أو معرف المستخدم أو الكلمة الرئيسية، كما يقول Twitter وهو ما يعنى أنه يمكن للمطور استخدام ذلك معلومات لتوجيهك إلى الفضاء من داخل التطبيق الخاص بهم.

ووفقا لموقع "the verge " التقنى لا يبدو أن هذا يعنى أن المطورين سيكونون قادرين على السماح لك بالاستماع إلى المساحات أو حضورها داخل تطبيقاتهم، ولكن يبدو أنك ستظل قادرا فقط على حضور Space على Twitter.

وعلى الرغم من هذا القيد، يمكن أن تكون الميزات الجديدة بمثابة جزرة جذابة للمطورين لاعتماد Twitter API v2 ، واجهة برمجة التطبيقات التى أعيد بناؤها للشركة والتى تم إطلاقها فى أغسطس لبعض الوقت، واختارت الشركة الحد من كيفية قيام المطورين بالبناء على Twitter ودمجه فى خدماتهم وتطبيقاتهم، ولكن يبدو أن التحديثات المستمرة لـ API v2 تشير إلى أن Twitter يواصل الترحيب بالمطورين فى الحظيرة مرة أخرى.