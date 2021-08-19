تكنولوجيا: معالج Snapdragon 898 يدعم الإصدارات القادمة من أجهزة Galaxy Tab S8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير سلسلة Galaxy Tab S8 القادمة من الأجهزة اللوحية، حيث يدعم هذه الإصدارات معالج Snapdragon 898.

إستعرضت التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية الكثير من مواصفات أجهزة سامسونج اللوحية المرتقبة Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 Plus وأيضاً Galaxy Tab S8 Ultra، حيث أشارت التسريبات السابقة على أن الإصدار الرئيسي يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، بينما أكدت التسريبات الجديدة على دعم الإصدارات الثلاثة من أجهزة Galaxy Tab S8 لتقنية شحن بقدرة 45W.

كما أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe أن الأجهزة تدعم معايير 10V و 4.5A التي قدمت في أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، أيضاً من المقرر أن يأتي Galaxy Tab S8 Plus بقدرة بطارية 10090 mAh، بينما يأتي إصدار S8 Ultra بقدرة بطارية 11500 mAh، ويأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 8000 mAh.

أيضاً أكدت التسريبات على دعم الإصدارات الثلاثة برقاقة معالج Snapdragon 898 القادمة من كوالكوم، على أن يتم الإعلان عن الأجهزة ما بين شهري ديسمبر هذا العام أو يناير من العام المقبل.

يذكر أن التسريبات أكدت أيضاً على أن سلسلة Galaxy Tab S8 لن تضم رقاقة معالج Exynos 2200 التي تضم كرت شاشة AMD RDNA، كما تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج تقدم هذه السلسلة في الحدث المقرر عقده للإعلان عن هواتف Galaxy S22 العام المقبل، كما تأتي هذه الإصدارات بواجهة One UI 4.0.

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