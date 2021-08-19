تكنولوجيا: هاتف Oppo القادم يأتي بميزة التثبيت البصري خماسي المحاور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo اليوم على خططها لدعم هاتفها القادم بميزة التثبيت البصري حماسي المحاور.

كشفت Oppo اليوم عن أحدث التقنيات المقدمة للجيل القادم من الهواتف الذكية، والتي تتضمن كاميرة جديدة أسفل الشاشة، ومستشعر جديد، كما أكدت Oppo في إعلانها على دعم الإصدار القادم من هواتف الشركة بتقنية 5-axis OIS.

وترتكز تقنية التثبيت البصري 5-axis OIS على إزاحة وتحريك العدسات والمستشعر للحصول على أعلى كفاءة وأفضل آداء في التثبيت البصري، حيث تقدم آداء أفضل من التثبيت البصري التقليدي ثلاث مرات أكثر.

ومن المقرر أن تعمل هذه التقنية على تعويض إهتزازات الكاميرة أثناء التصوير، مع تصوير لقطات أسرع وأكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.

ولقد إستخدمت هذه التقنية بالفعل في الكاميرات الإحترافية، إلا أن Oppo تجلب هذه التقنية بتصميم أصغر يتوافق مع حجم الهواتف الذكية.

المصدر

اعلان





