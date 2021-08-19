شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تمتع بالتجربة الأفضل بين يديك مع الجهاز الفائق HUAWEI MatePad 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - HUAWEI MatePad 11 خيارك المثالي لاقتناء حاسب لوحي جديدتتيح لك شاشة FullView لجهاز HUAWEI الفائق والتي تبلغ دقتها 120 هرتز مشاهدة أكثر سلاسة لمقاطع الفيديويجمع Huawei MatePad 11 بين الجوانب الرائعة للهواتف الذكية والحواسب المحمولة

تتطلب الحياة اليومية السريعة التي نعيشها اليوم وجود مستوى جديد ومبتكر من الأجهزة اللوحية التي يمكنها انجاز مجموعة من المهام في وقت واحد وبشكل سلس وفعال، وإذ تشتهر شركة هواوي بامتلاكها منتجات مبتكرة تتضمن مجموعة من أفضل الأجهزة اللوحية للمستهلكين والمحترفين، جلبت سلسلة HUAWEI MatePad 11 مستوى جديدًا من المنتجات الرائدة التي تهدف إلى التركيز على الإنتاجية والترفيه في وقت واحد. جهاز يجمع كل جهود هواوي في جلب أفضل جهاز لوحي للمستهلك يمكنه الاعتماد عليه أينما ذهب.

ولعل أحد أهم المميزات التي يتمتع بها الجهاز هي وجود شاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، مع أربعة مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Harman Kardonـ، بالإضافة إلى سهولة الترابط مع الأجهزة المختلفة ضمن مجموعة الأجهزة الفائقة والتي تقدم تجربة المكتب الذكي. ويمكن للمستخدمين الحصول على الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 أثناء فترة الحجز المسبق عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store، بسعر 8,499 جنيه مع هدية لوحة المفاتيح المغناطيسية الخاصة بالجهاز.

HUAWEI Huawei MatePad 11جهاز

ويُعد جهاز HUAWEI MatePad 11 أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز ولا يؤدي هذا إلى عرض أكثر سلاسة فحسب، بل إلى تحكم باللمس أكثر استجابة، هذا بالإضافة إلى إدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الآن ممارسة الألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

ويأتي الجهاز مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة، فضلًا عن حواف نحيفة مقاس 7nn والتي توفر مظهرًا أكثر توازناً يمكنك من رؤية أوضح وأفضل بشكل مستمر. وعلاوة على ذلك، فإن جهاز HUAWEI MatePad 11 حاصل على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light و Flicker Free، والتي تشهد على قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين، مما يوفر حماية شاملة للعين.

ويوفر الجهاز الجديد ثلاثة أوضاع يمكن استخدامها لتحسين الإنتاجية: إذ يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحي ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحي العمل كشاشة ثانوية خارجية وأخيرًا، كما يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

ولا يمكن إغفال دور جهاز HUAWEI MatePad 11 في تجربة المكتب الذكي التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة مثل شاشة HUAWEI MateViewو الحاسب المحمولHUAWEI MateBook D15 . وبفضل جهاز HUAWEI MatePad 11 أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى . إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما .

Huawei MatePad 11جهاز

إن جهاز HUAWEI MatePad 11 سيصبح الاختيار الأمثل الذي يجب عليك اقتنائه عند البحث عن جهاز لوحي مبتكر وفريد من نوعه، فيمكنك مشاهدة أفضل المرئيات على شاشته التي تبلغ 120 هرتز، مع مكتب ذكي رائع وتجربة الجهاز الفائق، بالإضافة إلى اتصال ممتاز بشبكة Wi-Fi 6 ومكبرات صوت بضبط Harman Kardon مما يجعله بسهولة واحد من أفضل الأجهزة اللوحية للشراء من قبل المستخدمين في الوقت الراهن.