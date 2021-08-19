شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميكروسوفت" تتيح الوضع المظلم فى برنامج الرسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميكروسوفت أن الوضع المظلم سيكون متاحًا في النسخة الجديدة من برنامج الرسام الشهير على ويندوز.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن ميكروسوفت قررت إعادة تصميم تطبيق الرسام Paint الخاص بها في نسخة ويندوز 11، وسيتم تحديث التطبيق بشريط أوامر جديد يستعير العديد من الخيارات والأدوات نفسها الموجودة في واجهة الشريط في ويندوز 10.

ويعد التحديث هو أول تحديث رئيسي لبرنامج الرسام منذ سنوات.

وكشف مدير قسم المنتجات في ميكروسوفت بانوس باناي عن تطوير برنامج الرسام ونشر مقطع فيديو تشويقي يتضمن نظرة عامة مختصرة على التحسينات التي تم إجراؤها على الخطوط والوضع الداكن للبرنامج .. حيث تبدو الأدوات أكثر قابلية للاستخدام الآن.