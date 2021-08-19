شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: تصفح إنستجرام يجعل النساء أكثر رغبة فى إجراء جراحات تجميلية والان مع تفاصيل الخبر
وأكملت النساء استبيانات المتابعة المتعلقة بمستوى عدم الرضا عن الجسم والمزاج ونوايا الجراحة التجميلية المستقبلية.
ووجد الفريق أن التعرض للصور من إنستجرام يميل إلى زيادة مستويات استياء النساء من الجسد، ولم تظهر آثار ضارة مماثلة بين هؤلاء الأفراد الذين تم عرض صور غير مثيرة لهم، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن التعليقات ليس لها أي تأثير.
وأجرى البحث أخصائية علم النفس الاجتماعي فرانشيسكا جويزو من جامعة سوري وزملاؤها، وقالت الباحثة: "هذه دراسة تجمع بين أبعاد مختلفة في أبحاث الصحة العقلية وتسلط الضوء على عوامل الخطر".
كما أنه نظرًا لشعبية منصة إنستجرام كواحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم وانتشار الإجراءات التجميلية بشكل متزايد، فإن هذه النتائج تحظى باهتمام خاص.
ويجب بذل المزيد من الجهود لمواجهة النظرة السلبية للجسم؛ وقد تعمل إجراءات مثل نشر رسائل إيجابية عن الجسد على تحسين الرضا عن جسد الأنثى.