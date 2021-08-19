تكهنات جديدة حول هاتف “آيفون” المرتقب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - كما جرت العادة، فمع اقتراب موعد إطلاق شركة آبل لأحدث هواتفها الذكية، تزداد التكهنات حول مواصفات هاتف “آيفون”.

وينما لا تزال التكهنات قائمة حول الاسم الذي سيحمله الطراز الجديد من جهاز “آيفون” القادم، والذي يُرتقب أن تقوم شركة “آبل” بطرحه الشهر القادم، باتت التسريبات والتوقعات بشأن مواصفات الجهاز تنتشر عبر المواقع التقنية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، هذا الأسبوع، عن المحلل في شركة “لوب فينتشرز”، جين مونستر، توقعاته بأن تتمتع الأجهزة الجديدة بمعالج أسرع، وبطارية أقوى وأطول عمرا، وتحسينات على الكاميرا.

كما أشار مونستر إلى تقرير وكالة “بلومبيرغ” الذي توقع أن تدعم الكاميرا في الأجهزة الأعلى من ناحية المواصفات وضع التقاط صور “بورتريه” خلال تصوير الفيديوهات، بالإضافة إلى القدرة على تصوير مقاطع فيديو أعلى جودة.

كما توقع مونستر أن تقوم آبل بطرح نسخة مصغرة “ميني” من هاتفها مرة أخرى هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن المحلل في شركة “جونيبر ريسيرش”، آدم ويرز، توقعاته بأن يتم توسيع رقعة استخدام الموجات المليمترية عالية التردد في المزيد من البلدان، في أنحاء آسيا وأوروبا.

كما توقع مونستر أن يطرأ تأخير على شحن الهواتف بعد الإعلان عنها، في سبتمبر، ليتم تسليمها في ديسمبر، نظرا للانقطاعات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية للمعالجات الدقيقة.

كما استبعد مونستر أن تطرح آبل أي هواتف قابلة للطي في هذا العام، وتوقع أن يصبح الأمر حقيقة في 2023.

وكانت آبل قد سجلت إيرادات قياسية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021، بلغت 81.4 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 36 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما زادت مبيعات هاتف آيفون الأخير بنحو 50 في المئة على أساس سنوي، وفقا لموقع “ذي فيرج”.

وبلغت فائدة السهم الواحد 1.30 دولار مقابل 1.01 دولارا التي كانت متوقعة.

وبلغت الإيرادات العامة 81.41 مليار دولار، متجاوزة توقعات بنحو 73.30 مليار دولار، بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي، وفق آخر تقرير مالي للشركة.

وحقق آيفون عائدات بزيادة 49.78 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغت عائدات الشركة من بيعه 39.57 مليار دولار.