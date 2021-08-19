Book Slim.. أول حاسوب محمول من “ريلمي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”ريلمي“ الصينية عن إطلاق أول جهاز حاسب محمول لها مخصص لمجتمع الأعمال، وأطلقت عليه اسم Realme Book Slim.

ويحتوي الجهاز على معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر، وتصميم بحواف رفيعة تبلغ 14.9 ملم، ويبدو بمظهر عصري.

وتأتي شاشة الحاسب المحمول الجديد بمقاس 14 بوصة من نوع IPS بدقة K 2 (2160× 1440)، بحسب ما ذكرته شركة ”ريملي“ على موقعها على الإنترنت في الهند.

ويتميز Book Slim بهيكل رفيع، وخفيف الوزن، وتصميم أنيق، ويأتي مع طرازين مختلفين: أحدهما بإصدار i3-1115G4، ثنائي النواة؛ والآخر i5-1135G7 الأقوى، مع 4 أنوية، وبطاقة فيديو Iris Xe.

وعلى مستوى البطارية، يتمتع الكمبيوتر المحمول الجديد بسعة 54 وات في الساعة، مع 11 ساعة من تشغيل الفيديو، وأيضًا يأتي مع ميزة الشحن السريع 65 وات من خلال استخدام منفذ USB من النوع C (يعاد شحنه بنسبة 50% في 30 دقيقة).

وإضافة إلى ذلك، قامت ”ريلمي“ بتزويد أجهزتها بنظام تبريد مزدوج لتحسين كفاءة تبديد الحرارة، فضلًا عن نظام صوتي مزدوج مزود بسماعتين من ”هارمان“.

وتتضمن مواصفات ”realme Book“ لوحة مفاتيح فيها 3 أوضاع للإضاءة الخلفية، واتصالًا لاسلكيًا يدعم واي فاي 6 ، وبلوتوث 5.2، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X تصل إلى 8 جيجابايت مع تخزين (SSD) حتى 512 جيجابايت في الطراز الأكثر تميزًا.

وسيتم طرح جهاز ”ريلمي“ للبيع في الهند بسعر 605 دولارات تقريبًا للإصدار الأساس 8/ 256 جيجابايت، و767 دولارًا تقريبًا لطراز 8/ 512 جيجابايت، وهو متوافر بلونين: رمادي وأزرق.

وسيبدأ بيع ”Realme Book Slim“، اعتبارًا من 30 أغسطس، وسيتم توفير الكمبيوتر المحمول عبر موقع الشركة، ومواقع تجزئة أخرى.