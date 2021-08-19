سامسونغ تضيف ميزة جديدة إلى هواتفها.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن إضافة ميزة جديدة في هواتفها الصادرة أخيرا، تتيح نقل الملفات إلى هواتف من طرازات أخرى صنعتها شركات تقنية مختلفة.

وذكر موقع ”سام موبيل“ المقرب من الشركة الكورية، أنه ”على ما يبدو أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل الطي، وشقيقه الأصغر Galaxy Z Flip 3، هما أول هواتف سامسونغ الذكية التي تتبنى معيار Mutual Transmission Alliance (MTA) لمشاركة الملفات مع العلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية“.

وأكد تلك المعلومة حساب Ice universe الشهير عبر موقع ”تويتر“، والمعروف بأخباره وتسريباته الموثوقة.

ولفت الموقع إلى أن تلك الخطوة تأتي على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بروتوكولات (MTA) متكاملة مع تطبيق المشاركة السريعة Quick Share.

ويعني قرار سامسونغ الواضح بالانضمام إلى (MTA) أن مالكي Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 يجب أن يكونوا قادرين على نقل الملفات من وإلى العلامات التجارية للهواتف الذكية الأخرى بسهولة أكبر.

وتشمل قائمة شركاء (MTA) شركات شاومي، وأوبو، وفيفو، وريلمي، ووان بلس، وأسوس، وبلاك شارك، وهايسينس، وميزو، وزي تي إي.

وبحسب ”سام موبيل“، فإنه بانضمام سامسونغ إلى (MTA) مع إطلاق سلسلة Galaxy Z3، فسوف تتيح مشاركة الملفات بسهولة مع أنواع أخرى من الأجهزة إلى جانب الهواتف الذكية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ويدعم نظام مشاركة الملفات (MTA) المستندات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، ويعتمد على Bluetooth LE للبحث عن الأجهزة القريبة، وتتم المشاركة عبر Wi-Fi Direct، ويمكن أن تصل معدلات النقل إلى 20 ميغا بايت في الثانية.