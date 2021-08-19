تكنولوجيا: Oppo تدعم هواتفها القادمة بكاميرة أسفل الشاشة جديدة ومستشعر RGBW

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Oppo اليوم التقنيات الجديدة للكاميرة أسفل الشاشة، كما أكدت على جلب هذه التقنيات للجيل القادم من هواتفها الذكية.

قدمت شركة سامسونج مؤخراً هاتف Galaxy Z Fold 3 الذي انطلق بأول كاميرة أسفل الشاشة من العملاق الكوري، كما كشفت ZTE عن إصدار جديد من الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة، والذي جاء بالجيل الثاتي لهذه التقنية.

ولقد كانت شركة Oppo من بين الشركات الأولى المقدمة لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث إستعرضت التقنية في نموذج من الهواتف الذكية، إلا أن التقنية لم تكن مجهزة للتسويق حتى الآن.

واليوم تعود Oppo لإستعراض تقنية الكاميرة أسفل الشاشة الجديدة من الشركة، والتي تقدم في إصدار من هواتف Oppo خلال 6 إلى 7 أشهر المقبلة.

كما أكدت Oppo في إعلانها عن التقنية الجديدة اليوم على نجاح الشركة في معالجة اثنان من المشاكل التي تواجه هذه التقنية غالباً، والتي تشمل كثافة البيكسل، وجودة الصور التي تنتجها هذه الفئة من الكاميرات.

أيضاً تجمع معالجة Oppo بين الأجهزة والبرمجيات لتعزيز كفاءة هذه التقنية، حيث تتضمن فئة جديدة من الشاشات تعمل على تقليص حجم وحدات البيكسل كبديل لخفض عدد وحدات البيكسل وذلك بهدف دعم نفاذية أعلى للضوء، كما تدعم التقنية الجديدة التحكم بدقة أعلى في الجزء الخاص بالكاميرة في الشاشة ومزامنتها مع الجزء الأخر من الشاشة.

كما تستخدم تقنية Oppo الجديدة الذكاء الإصطناعي الذي يعمل على تعويض الإنحراف الناتج عن الشاشة أعلى الكاميرة.

ولقد كشفت Oppo اليوم أيضاً عن مستشعر RGBW الذي يحاكي المستشعر الذي يقدم في سلسلة Galaxy S22 العام المقبل، حيث يعمل هذا المستشعر على تحسين السطوع ودقة الألوان، كما طور المستشعر الجديد بالتعاون مع سوني.

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