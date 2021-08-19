شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا تكمل رحلتها الثانية عشرة على المريخ.. اعرف تفاصيل المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت مروحية Ingenuity التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رحلتها الثانية عشرة على سطح المريخ، حيث حلقت لمسافة ربع ميل تقريبًا فوق منطقة وصفتها ناسا بالعجائب الجيولوجية، وارتفعت المروحية التي تزن أربعة أرطال 32.8 قدمًا في الجو، حيث حلقت ذهابًا وإيابًا بطول 1476 قدمًا لمدة 169 ثانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أسفرت هذه الرحلة عن رحلة ذهابًا وإيابًا، على عكس معظم طلعات Ingenuity، فقبل الرحلة، وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها طموحة بالنظر إلى "التضاريس المتنوعة عبر جنوب منطقة سيتاه، والتي تشمل الصخور والنتوءات الصخرية والسمات الجيولوجية الأخرى.

كتب قائد فريق Ingenuity تيدي تزانيتوس ورئيس الطيارين هافارد إف جريب: "يعمل نظام الملاحة في Ingenuity، الذي كان يهدف في الأصل إلى دعم عرض تقني قصير، على افتراض أنه يطير عبر تضاريس مسطحة، ويمكن أن تؤدي الانحرافات عن هذا الافتراض إلى حدوث أخطاء يمكن أن تؤدي إلى رحلات مؤقتة في التدحرج والميل".

وتابعوا: "عندما نختار قبول المخاطر المرتبطة بمثل هذه الرحلة، فذلك بسبب المكافآت العالية المقابلة لها، فإن معرفة أن لدينا الفرصة لمساعدة فريق المثابرة في التخطيط العلمي من خلال توفير لقطات جوية فريدة هو كل الحافز المطلوب".

وقالت ناسا، إن الرحلة الثانية عشرة كانت مشابهة للرحلة العاشرة، حيث قامت باستكشاف الموقع من أجل المثابرة، وأضافت، أن المثابرة قد قطعت حتى الآن حوالي 0.4 ميل داخل فوهة جيزيرو، حيث تؤدي عددًا من المهام، بما في ذلك البحث عن أدلة على الحياة القديمة.

جدير بالذكر أنه سارت معظم رحلات Ingenuity السابقة على المريخ بسلاسة، على الرغم من أنها واجهت بعض الحركة غير المتوقعة في رحلتها السادسة.