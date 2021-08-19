شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إعداد أدوات الرقابة الأبوية على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد غير محدود من مقاطع فيديو يوتيوب للأطفال، وتوجد غيرها غير مناسبة للأطفال تماما، لذلك من المهم معرفة كيفية جعل يوتيوب مساحة آمنة للأطفال، ويتيح يوتيوب القيام بذلك باستخدام أدوات الرقابة الأبوية، حيث نرصد لك طريقة تفعيل هذا الأمر، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تتمثل إحدى طرق تصفية محتوى يوتيوب غير الملائم فى استخدام وضع تقييد المحتوى، والذى يخفى مقاطع الفيديو التى يحتمل أن تكون للكبار، على الرغم من أن يوتيوب يشير إلى عدم وجود فلتر دقيق بنسبة 100%.

1. انتقل إلى موقع YouTube وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

2. اضغط فوق صورة ملف التعريف الخاص بك فى الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية.

3. فى الجزء السفلى من القائمة المنبثقة، اضغط فوق وضع تقييد المحتوى، والذى سيتم إيقاف تشغيله افتراضيًا.

4. فى النافذة المنبثقة التى تظهر، اضغط فوق المفتاح الموجود بجوار تنشيط وضع تقييد المحتوى لتشغيله.

5. بمجرد تمكين وضع تقييد المحتوى، يمكنك قفله لمنع أى شخص آخر من إيقاف تشغيله، وللقيام بذلك، اضغط فوق Lock Restricted Mode (قفل وضع تقييد المحتوى) فى هذا المتصفح أسفل النافذة المنبثقة Restricted Mode.

بعد ذلك قم بتسجيل الخروج من حسابك حتى لا يتمكن الشخص التالى الذى يستخدم المتصفح من تبديل يوتيوب من وضع تقييد المحتوى ما لم يكن لديه كلمة مرور يوتيوب الخاصة بك.



كيفية تنزيل YouTube Kids للحصول على أمان مثالى كيفية تنزيل YouTube Kids للحصول على أمان مثالى لتجاوز وضع تقييد المحتوى وإنشاء تجربة يوتيوب أكثر أمانًا لطفلك، يجب عليك تنزيل تطبيق YouTube Kids على جهاز آيفون أو أيباد أو أندرويد، حيث تم تصميم التطبيق لعرض المحتوى المناسب للعائلة فقط على الرغم من أنه ليس دائمًا مثاليًا.

كما أنه بمجرد تنزيل تطبيق YouTube Kids على جهازك، يمكن للوالد الذى لديه حساب جوجل تخصيص حسابات معينة على YouTube Kids عبر علامة التبويب "الإعدادات" لتقييد الوصول إلى مقاطع فيديو معينة، والسماح فقط بمقاطع الفيديو المعتمدة مسبقًا، والحد من وقت الشاشة.