شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالات أمريكية تحذر من وجود خلل فى برامج BlackBerry.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية ووكالة فيدرالية إن ثغرة فى الأمن السيبرانى فى برنامج صممته شركة BlackBerry Ltd قد تعرض السيارات والمعدات الطبية التى تستخدمها للخطر وتعرض أنظمة حساسة للغاية للمهاجمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد جاء التحذير بعد أن كشفت الشركة الكندية أن نظام التشغيل QNX Real Time لديه ثغرة قد تسمح للمهاجم بتنفيذ رمز تعسفى أو إغراق الخادم بحركة المرور حتى يتعطل أو يصاب بالشلل.

ويتم استخدام البرنامج من قبل صانعى السيارات بما فى ذلك فولكس فاجن وبى إم دبليو وفورد موتور فى العديد من الوظائف الحيوية بما فى ذلك نظام مساعدة السائق المتقدم، وقالت وكالة الأمن السيبرانى الأمريكية وأمن البنية التحتية (CISA) إن البرنامج يستخدم فى مجموعة واسعة من المنتجات وأن حلها الوسط "يمكن أن يؤدى إلى سيطرة فاعل ضار على أنظمة حساسة للغاية، مما يزيد من المخاطر على الوظائف الحيوية للأمة".

وقالت الوكالة الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلى والشركة إنها ليست على علم حتى الآن بأى حالة من حالات الاستغلال النشط للخلل، فيما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ليست على علم بأى أحداث سلبية حتى مع قيام مصنعى المعدات الطبية بتقييم الأنظمة التى يمكن أن تتأثر.

فيما أفادت بوليتيكو نقلاً عن شخصين مطلعين على المحادثات بين الشركة ومسؤولى الأمن السيبرانى الفيدرالي، بما فى ذلك موظف حكومي، أن بلاك بيرى أنكرت فى البداية أن الثغرة الأمنية، التى يطلق عليها اسم BadAlloc، أثرت على منتجاتها وقاومت لاحقًا إصدار إعلان عام.