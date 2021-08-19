شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد آبل.. جوجل تتخلى عن الشاحن فى علبة هواتفها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أبل، قررت شركة جوجل أن تكون أحدث شركة تتخلص من الشاحن الموجود فى العلبة، ففى وقت سابق، نشرت جوجل هذا الشهر إعلانًا تشويقيًا عن هواتفها الذكية القادمة Pixel 6 وPixel 6 Pro، وأكدت جوجل أن كلا الهاتفين سوف يتم تشغيلهما بواسطة مجموعة شرائح خاصة بها وسيتم إطلاقهما هذا الخريف، والآن، كشفت الشركة أن كلا الهاتفين القادمين سيتم شحنها بدون شاحن فى الصندوق.

وأكدت جوجل لموقع The Verge أن "معظم الأشخاص لديهم بالفعل وحدة شحن USB- C، لذلك لم تعد هناك حاجة لتضمين واحد مع هواتفهم"، وقبل جوجل، قامت كل من أبل وسامسونج بنفس الترتيبات، حيث قامت أبل بشحن سلسلة iPhone 12 الخاصة بها بدون شاحن فى الصندوق وفعلت سامسونج الشيء نفسه مع سلسلة Galaxy S21.

وتدعى كل من أبل و سامسونج أنه قرار صديق للبيئة لأنه سيقلل من النفايات الإلكترونية، ومع ذلك، لا يمكننا حقًا تجاهل التوفير المباشر فى التكاليف للعلامات التجارية، وبصرف النظر عن أبل وسامسونج، بدأت بعض الشركات الصينية أيضًا فى إزالة أجهزة الشحن من العلبة بدءًا من سلسلة Mi 11.

وأطلقت جوجل مؤخرًا هاتفها الذكى Pixel 5a متوسط ​​المدى فى الولايات المتحدة واليابان، ويتم تشغيل الهاتف الذكى بمعالج Qualcomm Snapdragon 765G ثمانى النواة ويأتى مع وحدة أمان Titan M للأمان على الجهاز، ويحتوى الجهاز على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، يعمل بنظام التشغيل Android 11 ويضمن للمستخدمين الحصول على ثلاث سنوات على الأقل من ترقيات البرامج.