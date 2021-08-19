شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة لترجمة التعليقات على يوتيوب.. كيف تستفيد من الميزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل فى اختبار ميزة ترجمة التعليقات على يوتيوب، حيث يتم حاليًا اختبار الميزة على تطبيق يوتيوب لنظامى التشغيل أندرويد و iOS وهى متاحة الآن لمشتركى يوتيوب Premium، وتتوفر ميزة ترجمة التعليقات للاختبار حتى 9 سبتمبر.

وتعد الترجمة الفورية للتعليقات، كما يوحى الاسم، تترجم تلقائيًا تعليقات المشاهد باللغة المحددة، وما يعنيه ذلك هو تشغيل ميزة الترجمة، عندما يكتشف يوتيوب أن بعض التعليقات ليست باللغة الأصلية للهاتف الذكي، فإنه يترجمها تلقائيًا إليها.

ويعد الخيار الجديد جزءًا من برنامج يوتيوب Experiment الذى يمنح مشتركى Premium فرصة لاختبار الميزات الجديدة والقادمة قبل الإطلاق النهائي، ولتجربة هذه الميزات، يحتاج أعضاء Premium إلى الاشتراك فى البرنامج التجريبي، وفى المنشور الرسمي، أوضحت الشركة أيضًا خطوات استخدام هذه الميزة.

وبمجرد الاشتراك فى الميزة التجريبية، أعد تشغيل التطبيق وعلى الأرجح ستبدأ فى رؤية زر "ترجمة" جديد على التعليقات بلغات أخرى، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر فوق ذلك لترجمته، ويمنح يوتيوب المستخدمين أيضًا خيار التراجع عن الترجمة من خلال النقر على الزر "مشاهدة الأصلية".

الميزة حاليًا فى مرحلة الاختبار وليس لدينا أى معلومات بحلول الوقت الذى يمكننا فيه توقع الطرح النهائى إذا حدث ذلك على الإطلاق، ومع ذلك، قد تبدو الميزة كميزة إضافية إضافية، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة حقًا لكل من المبدعين والمشاهدين. سيساعد ذلك فى إزالة حاجز اللغة لكليهما وخاصة بالنسبة لمنشئى المحتوى لفهم ردود فعل المشاهدين وتعليقاتهم على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.