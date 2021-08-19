شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح سماعات Pixel Buds A- Series.. كل ما تحتاج معرفته عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل العملاقة أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية على الإطلاق لها - تسمى Pixel Buds A- Series، حيث تم إطلاق سماعات الأذن هذه من قبل الشركة فى يونيو فى الولايات المتحدة بسعر 99 دولارًا أمريكيًا وأطلقتها جوجل الآن فى الهند.

مواصفات وميزات جوجل Pixel Buds A- Series

توفر سماعات الأذن جوجل Pixel Buds A- Series، المتوفرة فى خيار اللون الأبيض الواضح، مشغلات مكبرات صوت ديناميكية مقاس 12 مم يُقال إنها توفر صوتًا واضحًا وطبيعيًا، وتدعى جوجل أن Pixel Buds A- Series مناسبة بشكل آمن حيث توجد فتحة تهوية مكانية تقلل الضغط داخل الأذن.

وتوفر سماعات الأذن جوجل Pixel Buds A- Series دعمًا لـمساعد جوجل Assistant وبالتالى تتيح للمستخدمين التحقق من الطقس أو الحصول على إجابة أو تغيير مستوى الصوت أو قراءة الإشعارات لهم باستخدام أمر "Ok جوجل".

بالإضافة إلى ذلك، توفر سماعات الأذن هذه أيضًا دعمًا لترجمة أكثر من 40 لغة فى الوقت الفعلي، ويعمل هذا مع هواتف أندرويد التى تعمل بنظام أندرويد 6.0 أو أعلى، وإلى جانب ذلك، تدعم سماعات الأذن جوجل Pixel Buds A- Series أيضًا Fast الاقتران والعثور على جهازى والصوت التكيفى والمزيد مع الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد 6.0 أو أعلى.

وتوفر سماعات الأذن جوجل Pixel Buds A- Series دعم Adaptive Sound الذى يقال إنه يزيد أو يخفض مستوى الصوت بناءً على محيط المستخدم، و بالنسبة للمكالمات، تقول جوجل إنها زودت سماعات الأذن Pixel Buds A- Series بميكروفونات تشكيل الشعاع.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، توفر سماعات الأذن ما يصل إلى خمس ساعات من الاستماع بشحنة واحدة أو ما يصل إلى 24 ساعة باستخدام علبة الشحن، و15 دقيقة من شحن العلبة تسمح للمستخدمين بالحصول على ما يصل إلى 3 ساعات من الاستماع. سيتمكن المشترون من استخدام سماعة أذن واحدة فى كل مرة مع سماعات الأذن جوجل Pixel Buds A- Series.