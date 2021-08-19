شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين Apple AirPods وGoogle Pixel Buds A- Series والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت Apple AirPods للسخرية عندما تم الإعلان عنها لأول مرة، ولكن كما هو الحال غالبًا، أثبتت الشركة أن هذا منتج يريد الناس امتلاكه، لقد باعت الآن ملايين AirPods، مع تقديرات تشير إلى أن الناس قد اشتروا أكثر من 200 مليون منها حتى الآن.

والآن، تتنافس كل شركة فى سوق سماعات الأذن التى تعمل بالبطارية مع منتجات تبدو وتعمل بطريقة لا يمكن أن تكون مستوحاة إلا من أجهزة Airpods من أبل، والآن، مع Google Pixel Buds A- Series، من الواضح أن إستراتيجية Google تتمثل فى مهاجمة Apple بالسعر، بمنتج منافس للغاية بقيمة 99 دولارًا والذى يعد بالعديد من الميزات نفسها مثل AirPods، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات كما يلى:

السعر:

Apple AirPods: حوالى 159 دولار.

Pixel Buds A- Series: حوالى 99 دولار.

الشحن اللاسلكي

Apple AirPods: متاح.

Pixel Buds A- Series: غير متاح.

عمر البطارية:

Apple AirPods: حوالى 5 ساعات فى وضع الموسيقي، و3 ساعات فى وضع التحدث.

Pixel Buds A- Series: حوالى 5 ساعات فى وضع الموسيقي، و 2.5 ساعات فى وضع التحدث.

مقاومة المياه

Apple AirPods: تمتلك معيار IPX4.

Pixel Buds A- Series: تمتلك معيار IPX4.