شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 15 لن يتضمن SharePlay عند الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأخير إحدى ميزات نظام التشغيل iOS 15 الجديدة، وهي SharePlay، ولن يتم طرحها الآن إلا بعد إصدار التحديث الرئيسي هذا الخريف، وأبلغت شركة آبل المطورين أنه يتم تعطيل SharePlay في الإصدارات التجريبية التالية من iOS 15 وiPadOS15 وtvOS 15 وmacOS Monterey.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، تتيح SharePlay للأشخاص الاستمتاع بالترفيه (البرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى وما إلى ذلك) معًا في نفس الوقت ومزامنة كل شيء عبر الأجهزة.

وأكدت الشركة أن هذه الميزة تكون غائبة في الإصدار الرسمي لنظام iOS 15 عندما يتم طرحه على نطاق واسع في الخريف.

وتقول آبل الآن إن SharePlay تعود في الإصدارات التجريبية المستقبلية للمطورين. ويتم إطلاقها للجمهور في تحديثات البرامج في وقت لاحق من هذا الخريف.

وتحصل على تجربة المشاهدة المشتركة هذه من خلال تحديثات البرامج التي تصل هذا الخريف. ولكن الإصدارات التجريبية 6 الجديدة (العامة والخاصة) لا تتضمنها.

وأضافت: يسعدنا المستوى العالي من الحماس الذي رأيناه من مجتمع المطورين لميزة SharePlay، لا يمكننا الانتظار لتقديمها للمستخدمين حتى يتمكنوا من تجربة التطبيقات مع أصدقائهم وعائلاتهم بطريقة جديدة تمامًا.

وقالت الشركة نستمر في منح المطورين إمكانية الوصول إلى SharePlay من أجل دمج الميزة في التطبيقات.

وتحقيقا لهذه الغاية، أصدرت الشركة ملف تعريف SharePlay لصانعي التطبيقات الذين لا يريدون تعطيل عملهم.

تمثل SharePlay أول ميزة رئيسية جديدة ضمن iOS 15 يتم سحبها من إصدار الإطلاق، مما قد يثير أسئلة حول الميزات الأخرى التي قد تضطر أيضًا إلى انتظار تحديث لاحق.

ولم تقم شركة آبل بعد بتضمين Universal Control، وهي إحدى الميزات الرئيسية في macOS Monterey و iPadOS 15 التي عرضتها الشركة في WWDC، في أي من الإصدارات التجريبية لهذا الصيف.

وتسمح Universal Control لمالكي آيباد وماك بالعمل بسلاسة عبر كلا المنتجين باستخدام نفس لوحة المفاتيح والفأرة.

وأبعدت شركة آبل بعض الميزات الموعودة من إصدارات iOS الرئيسية السابقة حتى أصبحت أكثر جاهزية للعمل.

وتم تأجيل Group FaceTime من الإصدار الأولي لنظام iOS 12 حتى تحديث أصغر تم طرحه في شهر أكتوبر.

كما لم تقم الشركة حتى بإصدار iOS 13 لجهاز آيبود تاتش و HomePod حتى توفر 13.1.

ويتضمن الإصدار التجريبي الجديد من النظام التشغيلي إصلاحًا لمتصفح سفاري من خلال تقديم شريط علامات تبويب معاد تصميمه.

ولم تعد هناك حاجة للوصول إلى الميزات الشائعة من خلال القائمة الكاملة. ويمكنك أيضًا نقل شريط العناوين مرة أخرى إلى الأعلى.