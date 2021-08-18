غوغل تطمس جزيرة روسية بالأسود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت صحيفة “ذا صن” خبراً عن الجزيرة الروسية الغامضة، التي قامت شركة “غوغل” بطمس معالمها باللون الأسود ما أثار الكثير من الشبهات بين متتبعي خرائط “غوغل”.

وتداولت مواقع إلكترونية غربية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا مقتطعة من خرائط “غوغل” قيل إنها لجزيرة روسية تم طمسها باللون الأسود، ما أثار الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام بين المواطنين.

وتظهر في الصور المتداولة بقعة سوداء داكنة غريبة فوق جزيرة جانيت الروسية، الواقعة ضمن أرخبيل من الجزر شمالي ساحل سيبيريا.

ونوه المصدر أن شركة “غوغل” بقيت صامته بشأن أسباب طمس معالم الجزيرة، رغم حجمها الكبير، الأمر الذي استفز أصحاب نظرية “المؤامرة”.

ويشير بعض أصحاب “نظرية المؤامرة” إلى أن المكان هو موقع مثالي لقاعدة عسكرية روسية “سرية”، حيث إن موقع الجزيرة قريب من الأراضي الأمريكية وكندا، بحسب المزاعم.