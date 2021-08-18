تكنولوجيا: جوجل تقدم ثلاثة أشهر مجانًا من Stadia Pro لمشتركي YouTube Premium

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، كانت جوجل تقدم حزم Stadia Premiere Edition مجانًا لمشتركي YouTube Premium، والآن تقدم هدية مجانية أخرى لمستخدمي Premium للترويج لخدمة بث الألعاب مرة أخرى.

يمكن لمشتركي YouTube Premium المطالبة بثلاثة أشهر مجانًا من Stadia Pro، وهذا متاح لمن هم في الولايات المتحدة وكندا والعديد من البلدان الأوروبية وتنطبق على المشتركين في الخطط الفردية والطلابية والأسرية. حتى الاشتراكات التجريبية بـ YT Premium يمكنها المطالبة بهذه الهدية الترويجية.

الشرط الأول هو أنك بحاجة إلى أن تكون مستخدمًا جديدًا لـ Stadia Pro، فلا يمكنك إضافة الأشهر الثلاثة إلى حساب Pro حالي.

يجب المطالبة بالعرض بحلول نهاية يناير 2022 وتفعيله بنهاية فبراير، وتذكر أنه سيتم تسجيلك تلقائيًا في الاشتراك المدفوع في نهاية الفترة التجريبية ما لم تقم بالإلغاء. هذا يعني أيضًا أنك بحاجة إلى تقديم طريقة دفع صالحة مقدمًا، حتى لو لم تنفق أي شيء.

تنطبق التحذيرات المعتادة للمحتوى الرقمي فقط، أي سيتم حظر أي ألعاب ووظائف إضافية تشتريها للاستخدام مع Stadia Pro إذا ألغيت اشتراكك. ولإعادة تنشيطها، ستحتاج إلى التسجيل مرة أخرى.

العرض متاح للبلدان التالية:

أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة وكندا.

أوروبا: فرنسا و ألمانيا و المجر و هولندا و النرويج و بولندا و رومانيا و إسبانيا و السويد و سويسرا و المملكة المتحدة.

المصدر

اعلان





