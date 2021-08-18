تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن سماعة QuietComfort 45 من Bose

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم سماعة الرأس QuietComfort 45 المرتقبة من Bose، والتي تأتي بتصميم خفيف.

تستعد شركة Bose لإطلاق إصدار جديد من سماعات الرأس بعنوان”QuietComfort 45″، ولقد رصدت السماعة في تسريبات جاءت من قاعدة بيانات FCC خلال الشهر الماضي، واليوم جاءت تسريبات جديدة عبر WinFuture لتكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات السماعة.

تأتي سماعة QC45 بتصميم يحاكي الإصدار السابق للشركة QC35، كما أكدت التسريبات على أن السماعة تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع نمط خاص يدعم التفاعل والإستماع إلى محيط المستخدم والذي يعرف بنمط”Aware”.

أيضاً تم ضبط الصوتيات بنغمات signature Active EQ، كما تشير التسريبات إلى أن سماعة QuietComfort 45 تضم بطارية 460 mAH لعمر شحن يصل إلى 24 ساعة، مع شحن سريع يمكن أن يقدم عمر شحن 2.5 ساعة بعد شحن السماعة لمدة 15 دقيقة.

كما تأتي السماعة بنفس ملامح تصميم سلسلة سماعات QuietComfort التي تتميز بطوق للرأس بتصميم متسع، مع وسائد للأذن، وأزرار للتحكم في السماعة، ولقد إستخدمت Bose الجلد الأملس والنايلون في تصميم السماعة للحصول على تصميم خفيف.

ومن المقرر أن تدعم Bose QuietComfort 45 تقنية البلوتوث5.1، وتدعم الإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، كما تدعم الإتصال السلكي عبر كابل 3.5مم، ومن المتوقع أن تنطلق السماعة بسعر 329 دولار.

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