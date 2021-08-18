تكنولوجيا: وظيفة Apple SharePlay لن تكون جزءًا من طرح iOS 15 الأولي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن تحديث iOS 15 في شهر يونيو خلال حدث WWDC التابع لشركة أبل، وسيأتي لاحقًا هذا الخريف.

ويعد iOS 15 أحد أكثر تحديثات نظام التشغيل تزايدًا منذ فترة، فإحدى الإضافات الجديرة بالذكر هي وظيفة SharePlay التي تتيح لك مشاهدة المحتوى والاستماع إليه من منصات البث مع الأصدقاء عبر FaceTime. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوظيفة لن تكون متاحة عند إطلاق iOS 15 للعامة في وقت لاحق من هذا الخريف، إذ أكدت أبل الخبر في منشور مدونة على بوابة Developer الخاصة بها.

تقوم أبل أيضًا بتعطيل وظيفة SharePlay عبر إصدارات بيتا 6 للمطورين من iOS 15 و iPadOS 15 و tvOS 15 بالإضافة إلى الإصدار التجريبي 6 القادم من macOS Monterey. ولم يتم تقديم تفسير رسمي لهذا التأخير.

وفي الأخبار ذات الصلة، أبلغ مستخدمو الإصدار التجريبي من نظام iOS 15 عن خيار جديد داخل تطبيق الإعدادات يسمح لهم بإيقاف تشغيل الوضع الليلي بشكل دائم للصور في تطبيق الكاميرا الأصلي.

تتضمن الخطوات المطلوبة الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والنقر على قسم الكاميرا ثم تحديد إعدادات Preserver وأخيراً تبديل الوضع الليلي. لا يزال بإمكانك إعادة تمكين الوضع الليلي مباشرة من تطبيق الكاميرا إذا كنت ترغب في ذلك.

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