تكنولوجيا: آسوس تهدف إلى مضاعفة شحنات هواتفها الذكية إلى مليون وحدة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أيام، أطلقت شركة ASUS أحدث هواتفها الذكية المخصصة للألعاب؛ ROG Phone 5s و ROG Phone 5s Pro في الصين. والآن، تستهدف هذه الهواتف الأسواق الراقية.

تعتبر هذه الهواتف خليفة مجموعة ASUS ROG Phone 5، والتي تم إطلاقها في مارس من هذا العام. ووفقًا للتقارير، استحوذت ASUS على حوالي 90 بالمائة من حصة السوق في قطاع الهواتف الذكية الخاصة بالألعاب في تايوان في النصف الأول من هذا العام.

ومع مجموعة ROG Phone 5s المحدثة والمدعومة بأحدث الشرائح المتوفرة في السوق، يبدو أن ASUS تحاول التأكد من أنها تقدم أفضل المواصفات لتحسين ريادتها في السوق.

وأكدت الشركة أن مجموعة ROG Phone 5، بالإضافة إلى مجموعة ROG Phone 5s التي تم الإعلان عنها حديثًا، ستصل إلى البر الرئيسي للصين. وسيسمح التوسع إلى المزيد من المناطق للشركة ببيع المزيد من وحدات هواتف الألعاب الذكية الخاصة بها.

ووفقًا لتقديرات الشركة، تمكنت ASUS من بيع حوالي 500000 وحدة من هواتفها الذكية في عام 2020، وفي هذا العام تهدف الشركة إلى بيع 800000 إلى مليون وحدة.

المصدر

اعلان





