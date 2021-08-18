تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A03s بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy A03s الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وسعر 155 دولار.

يتميز هاتف Galaxy A03s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم Galaxy A03s بطارية بقدرة 5000 mAh، مع قدرة شحن 15W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1، ويأتي الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 155 دولار وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

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