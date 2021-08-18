شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iOS 15 يتيح تعطيل الوضع الليلى على كاميرا iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم آبل خيارًا لتعطيل الوضع الليلي بالكامل على كاميرا آيفون في نظام التشغيل iOS 15، بينما كنت دائمًا قادرًا على إيقاف تشغيل الوضع الليلي في لقطة معينة، ستعيد كاميرا iPhone أيضًا تمكينه في المرة التالية التي تكتشفها يحتاج إلى استخدامه، في نظام التشغيل iOS 15 ، يمكنك الآن تبديل ما إذا كانت الكاميرا تتذكر إيقاف تشغيل الوضع الليلي حسبما نقل موقع The verege.

غالبًا ما يكون الوضع الليلي طريقة مفيدة لالتقاط صور رائعة في الإضاءة المنخفضة، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك أوقات يمكّن فيها iPhone هذا الوضع وينتهي بك الأمر بصورة أسوأ مع تمكين الوضع الليلي، إذا كنت ممن يفضلون التحكم الكامل في كاميرا iPhone الخاصة بهم، فإن 9to5Mac يلاحظ أنه يمكنك تعطيل الوضع الليلي بشكل فعال في iOS 15:

اذهب للاعدادات.

اختر الكاميرا.

اختر إعدادات الحافظ.

بدّل إعداد الوضع الليلي إلى تشغيل.

سيسمح هذا لكاميرا iPhone الخاصة بك بإيقاف تشغيل الوضع الليلي إذا قمت بتعطيله لالتقاط صورة.

رغم ذلك لا يزال بإمكانك تبديل الوضع الليلي مرة أخرى إذا كنت في حاجة إليه، ولكنك الآن تتخذ قرارًا بتمكينه بدلاً من iPhone نفسه.

كما ليس هذا هو التحسين الوحيد للكاميرا في نظام التشغيل iOS 15، حيث تقوم آبل أيضًا بإجراء تحسينات طفيفة على الصور من خلال معالجة مشاعل العدسة الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور الخارجية.

يتوفر كلا التحسين في أحدث إصدارات iOS 15 التجريبية العامة ويجب أن يظهر لمستخدمي iPhone بمجرد شحن iOS 15 ربما الشهر المقبل.