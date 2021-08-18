شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يدل على صناعة Google هاتف Pixel قابل للطى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " thenextweb" التقنى سمعنا عن هاتف Pixel أسطورى قابل للطى لسنوات حتى الآن، ومع ظهور شائعات بشكل متقطع منذ عام 2019 على الأقل، ولكن لدينا الآن تسرب صغير ولكنه مشجع يشير إلى أن Google يمكن أن تعلن عن "Pixel Fold" قريبا ربما قبل النهاية من العام .

ولاحظ المطور cstark27 ، الذى تحدثنا عنه سابقا لتسريب مستشعر كاميرا Pixel 6، أن الإصدار التجريبى من Android 12 يشير إلى جهاز يحمل الاسم الرمزى Passport، وأشيع هذا سابقا على أنه الاسم الرمزى القابل للطى لـ Pixel (والاسم) منطقيا من حيث عامل الشكل)، ويشير الرمز إلى أن Passport سيشغل معالج Google Tensor الجديد من سامسونج ، وستستخدم الهواتف على ما يبدو مودم Samsung.

وأضاف أن الاسم الرمزى "أوريول" و"رافين" هما الاسمان الرميان لهاتفى Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، لذلك يبدو أن لدى Google جهازين آخرين على الأقل فى طريقهما باستخدام الشريحة الجديدة، ويشير Cstark27 أيضا إلى جهاز خامس غير مسمى.

وأشارت الشائعات إلى أن البكسل القابل للطى سيستخدم نفس الشاشة مقاس 7.6 بوصة و120 هرتز كما هو الحال فى Galaxy Z Fold 3 ، وهو أمر لن يكون مفاجئا، وسامسونج هى الشركة الرائدة فى تقنية الشاشات القابلة للطى فى الوقت الحالى ، وكانت Google تتعاون مع الشركة كثيرا مؤخرا، بعد أن تعاونت على Wear OS 3 وتفيد التقارير أنها عملت معا على شريحة Tensor.

وليس من الواضح ما إذا كان Passport سيظهر بجانب Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، أو ما إذا كانت Google ستعلن ذلك فى وقت لاحق من العام، وبالنظر إلى أن الشركة قد أفسدت بالفعل "مفاجأة" هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، فقد يكون كشف Passport بمثابة مكافأة رائعة لحدث الأجهزة المتوقع من Google

ويشير Pixel القابل للطي أيضا إلى دعم أفضل للواجهة للأجهزة القابلة للطى فى Android ، وهو تغيير مرحب به نظرا لأن التكنولوجيا ستصبح أكثر شيوعا فى السنوات القادمة، وإذا انتشرت الشائعات فهذه مجرد علامة أخرى على أن Google أصبحت أخيرا جادة بشأن الأجهزة.