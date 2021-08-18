هل ستكون طاقة الاندماج بأشعة الليزر حلاً نهائياً لمصادر الطاقة العادية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

تُعرَّف الطّاقة بأنّها إحدى خصائص المادّة، والتي يُمكن تحويلها إلى أحد الأشكال الآتية: العمل، أو الإشعاع، أو الحرارة، وهي بهذا التعريف تتعدّى التعريف الشائع للطّاقة بأنّها القدرة على إنجاز عمل ما.

في هذا المجال، تمكنت مجموعة من العلماء من اكتشاف مصدر جديد للطاقة، وصف بأنه يمكن أن يكون حلا نهائيا ونظيفا لمصادر الطاقة العادية الملوثة للبيئة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن العلماء تمكنوا من اكتشاف نظام طاقة اندماج لا يعتمد على مفاعلات قائمة على المجال المغناطيسي، بل يعتبر على أشعة الليزر، وهو ما خلق بدوره مصدر طاقة هائل لا حدود له.

وأنجز فريق بحثي في مختبر “لورانس ليفرمور الوطني” تلك التجربة بنجاح، التي حولت طاقة الاندماج التي تعمل بالليزر، إلى واقع قريب يمكن تطبيقه عمليا في مختلف الأنشطة.

وتمكن العلماء من إطلاق طاقة الاندماج تلك من خلال الانفجار بعد 20 نانوثانية من 192 حزمة ليزر نحو كرة صغيرة مليئة بنظائر الهيدروجين والديوتيريوم والتريتيوم في أسطوانة ذهبية صغيرة.

وعملت طاقة الليزر تلك على تبخير الذهب، ما أنتج أشعة سينية انفجرت داخل الكبسولة التي تؤدي إلى طاقة اندماج أقوى 8 مرات مما توقعه العلماء.